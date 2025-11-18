in piazza della scala a milano centro dal 25 settembre al 15 gennaio 2026 la mostra fotografica eternal elegance di gian paolo barbieri

Non lontano da Piazza della Scala, al civico 11 di via Santa Margherita, Milano centro, il piano terra di un edificio con affaccio su strada accoglie, fino al 15 gennaio 2026, un inedito “spettacolo” di Gian Paolo Barbieri, il fotografo milanese scomparso lo scorso anno. Nel nuovo building di Zurich Italia e Zurich Bank, una mostra, in collaborazione con la galleria 29 Arts In Progress, esporrà famosi capolavori e alcuni scatti mai visti prima del maestro dell’obiettivo, realizzati dagli Anni 60 ai 2000. Assistere all’esposizione, intitolata Eternal Elegance. The Timeless Photography of Gian Paolo Barbieri, sarà un po’ come incontrare soggetti capaci, fin dal primo sguardo, di trasformarsi in vere e proprie storie. 🔗 Leggi su Amica.it

