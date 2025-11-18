Nella serata di domenica, un grave mal di testa ha costretto il celebre attore a ricorrere alle cure ospedaliere. L’episodio, improvviso e particolarmente intenso, ha suscitato immediata preoccupazione sia nella star che nel suo entourage. L’artista, appena avvertito il disturbo, ha prontamente contattato il proprio medico curante, che ha valutato la sintomatologia come potenzialmente rischiosa e ha suggerito un accesso immediato al pronto soccorso per indagini approfondite. Leggi anche: Incidente in Italia, bus di studenti finisce fuori strada: ci sono feriti L’attore ha trascorso l’intera notte sotto osservazione presso la struttura sanitaria, mentre il personale medico ha dato il via a una serie di esami diagnostici mirati a chiarire la causa dell’improvviso malessere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - In ospedale d’urgenza: paura per il famosissimo attore, cosa gli sta succedendo