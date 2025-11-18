In oro o in argento placcati oppure tempestati da micro cristalli sono gli accessori che impreziosiscono ogni look

C i sono gioielli che non passano mai di moda. Gli orecchini punto luce sono tra questi: semplici, raffinati e capaci di illuminare ogni volto, non hanno bisogno di un’occasione particolare per essere indossati. né regalati. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Sculture di luce: i bracciali bangle più chic per illuminare l’inverno 2025 Anche se il Natale, ormai alle porte, può fornire la scusa perfetta per aggiungerne un paio al portagioie, questi piccoli preziosi restano un classico senza stagione, destinato a brillare per tutto l’anno. Leggi anche › Trova le differenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In oro o in argento, placcati oppure tempestati da micro cristalli, sono gli accessori che impreziosiscono ogni look

Altre letture consigliate

Sono arrivate le feste! Diffondi l'allegria e goditi lo splendore del Natale con il nostro Calendario dell’Avvento Gioielli Scarlet – 25 Pezzi. Questo calendario dell'Avvento contiene 25 bijoux scintillanti placcati oro e argento per abbellire il collo e i lobi. Da collane - facebook.com Vai su Facebook

Argento e oro ai massimi: cosa succede alle quotazioni dei metalli preziosi - Dopo la corsa dell’oro, anche i prezzi dell’oro hanno ripreso a salire superando l’area dei 28 dollari l’oncia (precisamente 28,5 toccati mercoledì 10 aprile) per la prima volta dal 2021. Da corriere.it

Oro, argento e titoli minerari fanno faville e gli investitori se ne sono accorti - Il prezzo dell’oro è in forte ascesa da oltre un anno, avendo toccato una serie di massimi storici. Riporta repubblica.it

Oro ai massimi di aprile, argento al top da 14 anni: fin dove possono spingersi i prezzi - Comincia bene il mese di settembre per l’oro e l’argento mentre i trader valutano il futuro della Fed e le incertezze sui dazi del presidente Trump. Secondo milanofinanza.it