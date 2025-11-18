In Friuli un inferno di fango Due i morti e 300 gli sfollati
Dispersi, sfollati, case travolte. E due vittime. Un pezzo d'Italia si è svegliato in un lunedì nero, quando le strade si sono trasformate in fiumi e le abitazioni sono scomparse sotto metri di acqua. L'epicentro del maltempo che si è abbattuto ieri sul Nord-Est (ma ci sono stati problemi anche in Toscana e in Liguria) è stato il Friuli-Venezia Giulia. È a Brazzano di Cormons, nel Goriziano, che nella notte tra domenica e lunedì si è scatenato l'inferno: una frana di fango ha travolto tre case, mentre decine di altre abitazioni sono finite sott'acqua. Ieri mattina una persona è stata estratta viva dalle macerie con un femore fratturato, mentre il corpo di Guerrina Skocaj, di 83 anni, dispersa per ore, è stato trovato in tarda serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
