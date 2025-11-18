In dirittura d' arrivo il restauro del Margherita | nel foyer un grande lampadario d' artista
Il restauro teatro Margherita di avvia al suo completamento, previsto per la fine dell'anno. In questi giorni, sotto la volta del foyer, è stato installato un lampadario artistico denominato ‘La luce del tempo’, realizzato dall'artista romagnolo Mario Nanni. Una vera e propria opera che misura il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Tra ricorsi in dirittura di arrivo, osservazioni da discutere nella Conferenza dei sindaci e una manifestazione a Roma, si cercano di evitare tagli ritenuti penalizzanti per la provincia di Isernia. Intanto la Campania esce dal commissariamento Servizio di Pasqual - facebook.com Vai su Facebook
In dirittura d’arrivo il restauro delle otto figure di Profeti e Apostoli di San Giovanni a Saluzzo - Alla presenza del vescovo, monsignor Cristiano Bodo, intervengono Massimiliano Caldera, funzionario storico dell’arte, per la Soprintendenza; l’architetto Paolo Bovo , Rup (Responsabile Unico di ... Lo riporta ilgiornaledellarte.com
Antiche mura, lavori in dirittura d’arrivo "Presto la riapertura del percorso a Treia" - Quasi terminati i lavori di consolidamento delle mura castellane di Treia, danneggiate dal terremoto del 2016, nel tratto di viale Unità d’Italia. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Lavori in vicolo dell’Oratorio a Macerata, il Comune: «Quasi finiti, presto apriamo» - MACERATA Sono in dirittura d’arrivo i lavori per il restyling di vicolo dell’Oratorio (ex vicolo Pietrarelli). Secondo msn.com