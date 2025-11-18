In casa a Francavilla Fontana con 76mila euro armi e manufatti pirotecnici New Rambo | 52enne in manette

Arrestato a Francavilla Fontana un 52enne per detenzione di armi e droga. Sequestrati oltre 75mila euro, armi rubate e materiale illecito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - In casa a Francavilla Fontana con 76mila euro, armi e manufatti pirotecnici "New Rambo": 52enne in manette

