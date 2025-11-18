Impronte digitali Nuovo metodo per cercare gli extraterrestri Scoperta shock
Un innovativo metodo sviluppato da un team di scienziati promette di trasformare radicalmente la ricerca della vita extraterrestre, grazie alla combinazione tra analisi chimiche avanzate e modelli di intelligenza artificiale. Questa nuova tecnica è stata sperimentata su oltre 400 campioni terrestri — inclusi antichi sedimenti, fossili, organismi moderni e perfino meteoriti — riuscendo a individuare le “impronte digitali” lasciate dalla vita anche quando le biomolecole originarie risultavano ormai scomparse. Un metodo capace di leggere l’eco della vita antica. Nel lavoro pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno dimostrato che il nuovo approccio è in grado di riconoscere tracce di vita in rocce terrestri risalenti a 3,3 miliardi di anni fa, un periodo in cui quasi tutto ciò che apparteneva ai primi organismi era già degradato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
