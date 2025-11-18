La Questura di Piacenza ha recentemente deciso di ridurre gli orari di apertura dei propri sportelli dedicati all’immigrazione. Una scelta che è stata contestata da Stefano Cugini, consigliere comunale di “Alternativa per Piacenza”. In aula l’esponente della sinistra ha ricordato che sono state. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Immigrazione, Cugini (ApP): «Sbagliato ridurre gli orari della Questura»