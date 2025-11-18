Imbrattata di nero la panchina dedicata a Maria Luigia Borrelli
La panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dedicata a Maria Luigia Borrelli, e pronta per essere inaugurata domani a Sestri Ponente, è stata imbrattata di nero durante la notte. L’episodio riguarda la seduta che ricorda la vittima del cosiddetto delitto del trapano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
