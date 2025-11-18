Imbarazzo Sinner è successo anche a Torino | i fan non lo credono

Glieroidelcalcio.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner imbarazzato davanti a tutti, è successo anche a Torino: l’episodio si ripete ancora una volta con i fan increduli. Sinner continua a stupire non solo per ciò che mostra in campo, dove alterna colpi di classe pura a una freddezza che a tratti lascia senza parole, ma anche per il modo in cui affronta tutto ciò che ruota attorno alla sua vita fuori dal tennis. È un ragazzo semplice, diretto, quasi schivo a volte, eppure capace di catalizzare l’attenzione con un gesto, una risposta, un sorriso appena accennato. Senza ombra di dubbio la sua crescita mentale è diventata evidente almeno quanto quella tecnica, e lo si vede in ogni conferenza stampa, dove Sinner si presenta sempre con la stessa calma che porta in campo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

imbarazzo sinner 232 successo anche a torino i fan non lo credono

© Glieroidelcalcio.com - Imbarazzo Sinner, è successo anche a Torino: i fan non lo credono

Leggi anche questi approfondimenti

Sinner, Briatore lo difende: «Lo criticano solo perch&#232; ha successo, l'Italia è così» - Flavio Briatore si schiera apertamente a favore di Jannik Sinner, difendendo il tennista dalle critiche che spesso accompagnano i suoi successi e quelle relative alla sua mancata partecipazione alla ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Imbarazzo Sinner 232 Successo