Ilary Blasi pronta a sposare Muller dopo il divorzio da Totti

Un capitolo che si chiude dopo oltre due anni di tensioni. Il 21 marzo segna la fine ufficiale del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo oltre due anni di udienze, ricorsi e testimonianze contrastanti. La conduttrice e l'ex capitano giallorosso pongono così un punto fermo su una vicenda che ha catturato l'attenzione di milioni di italiani, chiudendo una stagione di tensioni familiari e mediatiche. Durante il procedimento, iniziato nell'autunno del 2022, entrambi hanno affrontato discussioni sull'assegno di mantenimento e divergenze sulle cause della separazione, mentre la partecipazione di figure esterne ha complicato ulteriormente la situazione.

