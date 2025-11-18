Il vuoto nelle città

L’Emilia-Romagna conta su circa 7mila negozi sfitti, mentre tra il 2019 e il 2024 sempre in questa regione hanno chiuso 414 sportelli bancari, per un totale di oltre 38mila cittadini che non hanno più accesso a una banca. I dati – dell’associazione Confcommercio e del sindacato Uilca – fotografano un processo in atto da tempo: la desertificazione dei centri storici e soprattutto delle aree interne. I negozi di vicinato – dalla classica drogheria al commerciante di abbigliamento – così come la banca dove non solo depositare i propri risparmi, ma dove si trova un riferimento per investimenti e necessità di credito, stanno praticamente scomparendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it