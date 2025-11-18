Il video del governo canadese che promuove l' attività fisica per una vecchiaia sana attiva e felice
L ’attività fisica è importante, lo sanno tutti. I suoi benefici però non riguardano solo il presente. Essere in forma oggi significa garantirsi una vecchiaia più serena, attiva e in salute. È proprio questo il messaggio della campagna Make Health Last, promossa dalla Heart and Stroke Foundation canadese, che invita a riflettere subito sull’importanza di uno stile di vita sano: il tempo per costruire una vecchiaia in salute è adesso. L’iniziativa punta soprattutto ai baby boomer over 50, con l’obiettivo di stimolare l’attività fisica e favorire scelte quotidiane per un futuro più sano. Fertilità e sport: 10 cose da sapere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Youcan Fitness Factory. RomanSenykMusic · Epic Drama Cinematic Trailer. Come saranno gli ultimi anni della tua vita? Questa è la domanda al centro della campagna schock "Make Health Last" promossa dal Governo Canadese nel 2013.
