Il vero significato di ‘Termini’ | cosa c’è dietro il nome della stazione romana

La Stazione di Roma Termini è praticamente il simbolo dell’ingresso nella Città Eterna: tutti quelli che arrivano in treno passano per quello che ormai sembra un punto naturale d’approdo, ma qual è il significato dietro quel nome? Non c’entra nulla il tema del viaggio, inteso come “punto di arrivo”, “capolinea” e, appunto, “termine”. L’origine del nome della principale stazione ferroviaria romana è ben più antica (e profondamente legata alla storia della Capitale). Ma cosa significa davvero? LEGGI ANCHE: Lorenzo Fabbri, CEO di Jungle: «L’urbanismo tattico nasce dal basso» Roma Termini: il vero significato del nome della stazione ha origini molto antiche. 🔗 Leggi su Funweek.it