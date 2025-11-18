Il Veneto mette la prima firma per l'Autonomia a pochi giorni dalle Regionali | cosa cambia ora
Il presidente uscente del Veneto Luca Zaia ha firmato, insieme al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, quattro pre-intese per far ottenere più autonomia alla sua Regione in quattro aree specifiche: sanità, protezione civile, professioni, previdenza complementare. L'iter, comunque, è lontano dalla conclusione. Polemica per la scelta di firmare quando mancano pochi giorni alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
