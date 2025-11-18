Il Valencia espelle il ‘razzista del settore 5’ del Mestalla che non ci sarà nel derby

2025-11-18 19:01:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il ‘razzista del settore 5’ non entrerà al Mestalla nel derby di venerdì. Il Valencia ha già informato il deputato denunciato per insulti razzisti della sua assenza. Il club ha avviato la procedura interna del fascicolo disciplinare facendo pubblicare sul giornale le registrazioni del giornalista José Manuel Bort Sollevare l’EMV. L’ente del Mestalla ritiene che le prove siano sufficienti per avviare il processo e legittimare la difesa del partner, che per il momento non entrerà allo stadio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

