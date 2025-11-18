Il Tg1 è il programma più social | chi altro sale sul podio

Nella graduatoria social di ottobre, tra pace a Gaza, cronaca nera, Regionali in Calabria e Toscana, attentato a Sigfrido Ranucci, il Tg1 domina tra i programmi d'informazione. Lo attesta la classifica Top 15 Programmi tv d'informazione sui social curata per Primaonline da Sensemakers. Il telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci raggiunge 82,2 milioni di video views. A sorpresa, al secondo posto sale inaspettatamente Paolo Del Debbio con "Dritto e Rovescio" (62,6 milioni di video views), mentre al terzo posto sul podio c'è "Dentro la Notizia" di Gianluigi Nuzzi (49 mln). Il TgLa7 di Enrico Mentana cala al quinto posto, preceduto pure da "Fuori dal coro". 🔗 Leggi su Iltempo.it

