La digitalizzazione della pubblica amministrazione ha stravolto il modo in cui gestiamo le pratiche burocratiche. Niente più code agli sportelli, moduli cartacei da compilare in triplice copia o telefonate interminabili con operatori sempre occupati. Oggi bastano uno smartphone e una connessione per consultare il cedolino della pensione, verificare i pagamenti o simulare l’assegno futuro. Eppure, davanti alla schermata di login di MyINPS, molti italiani si trovano in difficoltà. Il portale dell’INPS rappresenta una risorsa fondamentale per cittadini e imprese: permette di accedere al fascicolo previdenziale, gestire domande e pratiche, scaricare documenti e molto altro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il sito MyINPS non funziona? Ecco come accedere in 3 minuti con Spid o CIE: la guida che ti salva da code e sportelli