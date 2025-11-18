Separati in casa. È la strana sorte che tocca ai due protagonisti indiscussi delle elezioni in Campania, la Regione in cui la sinistra doveva stravincere e, da qualche giorno, invece, è diventata contendibile. Ciò è accaduto per una sola ragione: la candidatura di Roberto Fico non è mai stata accettata da chi, poi, nei fatti, l'avrebbe dovuta sostenere, ovvero il governatore uscente Vincenzo De Luca. L'indiscusso presidente tutti sanno che voleva uno dei suoi, un profilo che conoscesse a menadito il sistema di potere, non chi lo ha sempre criticato. Ma la politica è fatta di compromessi e, quindi, anche il forte leader deve fare un passo indietro per il bene della coalizione o in questo caso della prole (il rampollo Piero a cui, da anni, cerca di costruire un futuro). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il segreto di PulcinElly: De Luca terrà l'ultima conferenza da solo. E Fico non lo invita al comizio finale