Il sacerdote l' educatore e l' animatore | i casi di pedofilia e abusi sessuali nelle chiese romagnole

Riminitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci arrivano sempre piano, come un sussurro che attraversa i corridoi delle canoniche o le sacrestie di paese. Prima un sospetto, poi un racconto sommesso, infine il coraggio di parlare (quando si riesce a trovarlo). Sacerdoti, laici, scout, educatori e catechisti hanno approfittato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

il sacerdote l educatore e l animatore i casi di pedofilia e abusi sessuali nelle chiese romagnole

© Riminitoday.it - Il sacerdote, l'educatore e l'animatore: i casi di pedofilia e abusi sessuali nelle chiese romagnole

Approfondisci con queste news

Coronavirus, 15 casi in più: c’è un focolaio a Borgo San Lorenzo Tra i contagiati un animatore di centro estivo - 430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a sabato (tutti identificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibili ad un cluster rilevato a Borgo San Lorenzo ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sacerdote Educatore Animatore Casi