Il ritorno di un talento | Daniele Groos tra 200 e 400 metri | Sprint Zone

Sprint Zone – Ospite speciale: Daniele Groos! Nel nuovo appuntamento del martedì, Ferdinando Savarese incontra Daniele Groos, velocista romano classe 2004 dal cognome tedesco per via delle origini familiari. Groos è uno dei giovani più promettenti della velocità italiana: dopo essersi messo in mostra agli Europei U20 di Gerusalemme 2023, dove ha conquistato il bronzo nei 200 metri con il suo primato personale, ha dovuto affrontare due stagioni complicate a causa di problemi fisici. Nonostante le difficoltà, il talento non è mai stato in discussione. Daniele è capace di esprimersi ad alti livelli anche sui 400 metri e nel 2025 ha compiuto un passo importante diventando atleta professionista, arruolato nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Oasport.it

