Il ritorno di dragon ball super non può risolvere il più grande errore dell anime

Il franchise di Dragon Ball mantiene una posizione di rilievo nel panorama anime, alimentando attese e discussioni tra i fan riguardo a un possibile ritorno di Dragon Ball Super. Con l’avvicinarsi di eventi di grande portata come il Genkidamatsuri, previsto per gennaio 2026, cresce l’interesse circa una possibile nuova stagione dell’anime. In questo contesto, si analizzano le sfide affrontate dalla serie nel passato, i problemi di produzione e le criticità che potrebbero influenzare il futuro della saga. il ritorno di dragon ball super: un’opportunità e le criticità. attese e possibilità di rilancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il ritorno di dragon ball super non può risolvere il più grande errore dell anime

