Il rito del jazz Si comincia con il trio Falzone
Nuovo appuntamento per la quarta stagione de “Il rito del jazz”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna, nei locali del ristorante “Un posto a Milano“ che per l’occasione si trasforma, una volta a settimana, nel Cuccagna Jazz Club. I concerti, con il contributo di Nuovo Imaie e il patrocinio del Municipio 4, sono una vetrina preziosa per i giovani talenti della nuova scena jazzistica. Questa sera i riflettori sono per la formazione guidata dal trombettista Giovanni Falzone. Con lui Giuseppe La Grutta (basso elettrico) e Riccardo Tosi (batteria), musicisti attenti e sensibili, capaci di recepire e sviluppare ogni minimo segnale del leader. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
