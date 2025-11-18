Tempo di lettura: 3 minuti Il conto alla rovescia è partito, manca poco e calerà il silenzio elettorale. Per molti sarà il momento di poter esclamare: ‘finalmente’. Arriverà la parola fine sui proclami, sempre gli stessi, sulle promesse, sempre le stesse, sulle soluzioni, sempre le stesse e mai realizzate. Insomma, finirà quella musica che sta accompagnando gli elettori ogni singolo giorno da un po’ di tempo a questa parte. Finiranno le visite di ministri vari ed eventuali, di esponenti di partito vari ed eventuali, di abili oratori capaci di smontare, a parole, gli altri senza essere diversi dagli altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il rischio astensionismo: tolto agli elettori anche il gusto di scrivere ‘andate a lavorare’