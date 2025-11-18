Il ragazzo che amava il Collio | chi era Quirin Kuhnert l’eroe di Cormons morto per salvare una vicina

Sono ore terribili quelle che sta vivendo il Friuli Venezia Giulia e in particolare la provincia di Cormons. Ieri a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, Quirin Kuhnert, cittadino tedesco di 32 anni, ha perso la vita nel tentativo di salvare la sua vicina di casa, l’83enne Guerrina Skocaj, travolta dalla stessa colata di fango che ha ucciso il giovane. Nella notte è stato recuperato anche il corpo della donna. Quirin Kuhnert era originario della Baviera e per vent’anni aveva trascorso le vacanze estive a Cormons insieme alla famiglia, innamorandosi progressivamente della bellezza del Collio e della qualità della vita che questo territorio offriva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

