Il Quirinale e la dura nota su Bignami | Stupore per le sue parole sconfinano nel ridicolo Il capogruppo FdI aveva chiesto di smentire attacchi a Meloni 

Xml2.corriere.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una nota del Quirinale, Bignami «sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo». Il capogruppo di FdI aveva chiesto al Quirinale di smentire un'indiscrezione pubblicata da «La Verità». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il quirinale e la dura nota su bignami stupore per le sue parole sconfinano nel ridicolo il capogruppo fdi aveva chiesto di smentire attacchi a meloni160

© Xml2.corriere.it - Il Quirinale e la dura nota su Bignami: «Stupore per le sue parole, sconfinano nel ridicolo». Il capogruppo FdI aveva chiesto di smentire «attacchi» a Meloni 

Altre letture consigliate

quirinale dura nota bignamiGoverno: Quirinale, 'stupore per parole Bignami, credito ad attacco al Colle ridicolo' (2) - "Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimend ... msn.com scrive

quirinale dura nota bignamiStupore del Quirinale per le parole di Bignami: «Sconfina nel ridicolo» - Secondo una nota del Quirinale, Bignami «sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo». Da roma.corriere.it

quirinale dura nota bignamiStupore del Quirinale sulle parole di Bignami (Fratelli d'Italia): "Sconfina nel ridicolo". L'esponente della maggioranza chiedeva smentire agli "attacchi" verso la Meloni - Il capogruppo alla Camera del partito più importante della maggioranza: "Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro ... Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Quirinale Dura Nota Bignami