Il Quirinale contro Bignami | Stupore per le sue parole sconfinano nel ridicolo Il capogruppo FdI chiedeva di smentire attacchi a Meloni
Il capogruppo di FdI aveva chiesto al Colle di smentire un'indiscrezione de «La Verità» secondo cui «consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro la premier». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Manovre contro Meloni? Bignami chiede smentita, "Stupore" Colle - "Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica ... Come scrive quotidiano.net
Governo: Quirinale, 'stupore per parole Bignami, credito ad attacco al Colle ridicolo' (2) - "Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimend ... Segnala iltempo.it
Bignami (FdI) chiede al Quirinale di smentire un retroscena della Verità. Lo stupore del Colle: "Dà credito a un attacco ridicolo" - L'intervento della presidenza della Repubblica in un secco e stringato comunicato indirizzato al capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni. Lo riporta huffingtonpost.it