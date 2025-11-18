Botta e risposta tra FdI e il Quirinale dopo che il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha chiesto alla Presidenza della Repubblica di smentire una notizia diffusa da ‘La Verità’, che parlava di un presunto piano del Quirinale per ostacolare la premier Giorgia Meloni. La notizia affermava che alcuni consiglieri del presidente Sergio Mattarella volessero intraprendere iniziative contro il governo e il centrodestra. In risposta, il Colle ha definito le accuse “ridicole” e ha respinto fermamente le voci. La richiesta di Bignami e di FdI: “Smentiscano accuse”. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, aveva chiesto alla Presidenza della Repubblica di smentire le accuse riportate dal quotidiano “La Verità, secondo cui alcuni consiglieri del Quirinale avrebbero auspicato iniziative contro il governo di Giorgia Meloni e il centrodestra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Quirinale a Bignami di FdI: “Stupore per sue parole, sconfinano nel ridicolo”