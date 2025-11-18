Il progetto Unesco Di fortezza in fortezza attraverso un turismo sostenibile ottiene 200mila euro dal Ministero della Cultura

Bergamo. Il progetto “Di fortezza in fortezza attraverso un turismo sostenibile”, presentato dal Segretariato internazionale UNESCO al Comune di Bergamo (Bergamo è città referente per il sito seriale “Opere di difesa veneziane del XVI e XVII secolo. Stato di Terra – Stato di Mare Occidentale) nell’ambito del bando del Ministero della Cultura dedicato agli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro. Il bando ha ammesso 31 domande complessive, per un totale di 3.620.374 euro di risorse, suddivise tra due piani gestionali: il primo, da 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scopri altri approfondimenti

https://www.tusciaup.com/via-etrusca-in-anteprima-il-progetto-per-i-patrimoni-unesco-di-tarquinia-e-cerveteri-maria-grazia-cucinotta-protagonista-dello-spot-tv/353076 Venerdì 21 novembre, alle 18.00, il teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia ospiterà la - facebook.com Vai su Facebook

Tre fortezze per un nuovo percorso turistico - Il Castello di Gorizia, la Fortezza di Gradisca d’Isonzo e i Bastioni UNESCO della Città Fortezza di Palmanova si raccontano in 12 brevi video nati nell'ambito del progetto “La Meccanica delle ... Lo riporta rainews.it

Un bookshop nella Fortezza. Progetto da 140mila euro. La scommessa di Montalcino - C’è un nuovo progetto di sicuro interesse, che riguarda la trecentesca fortezza di Montalcino uno dei luoghi simbolo della città del Brunello. Come scrive lanazione.it

Firenze vista dall'alto: alla scoperta di torri, porte e fortezze - Guardare Firenze da un’altra prospettiva, dall’alto delle torri, delle porte e le fortezze, che da centinaia di anni proteggono e custodiscono le meraviglie della città. Scrive corrierefiorentino.corriere.it