“Per me è una grande soddisfazione tornare in tv: da giovedì 20 novembre sarò di nuovo nei panni di Dante su Rai1. Sono davvero felice, sento un affetto ancora più intenso da parte del pubblico”, commenta Alessandro Gassmann, protagonista della serie ‘Un professore’ trasmessa da Rai1 da giovedì 20 novembre. “Non capita spesso di trovare un ruolo così calzante – aggiunge Gassmann – e spero di poterlo portare avanti ancora a lungo. Ormai molti mi percepiscono come un insegnante vero e proprio. Mi succede spesso che le persone mi fermino per strada per chiedermi pareri di filosofia. sorrido tra me e me? Una delle cose più belle della serie è che, genitori e figli, mi confidano che guardandola si innesca un confronto, apre conversazioni tra generazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

'Il Professore' Gassmann: "Percorso educazione emotiva e sessuale necessario a scuola"