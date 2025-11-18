Il primo ristorante della maison in Asia è firmato dal regista Wong Kar Wai e ispirato alle atmosfere sospese di In The Mood For Love
D opo il successo del Bar Luce a Milan o, frutto della collaborazione con Wes Anderson, Prada porta la sua estetica cinematografica a Shanghai. Ombre, giochi di luce, classe, eleganza e poesia: per cenare al Mi Shang la regola è semplice: dimenticati chi sei e lasciati ispirare da ciò che ti circonda. Il regista Wong Kar Wai ha firmato l’ interior design del locale, ispirandosi alle atmosfere sospese del suo film In The Mood For Love. Il ristorante è stato creato all’interno di Rong Zhai, un’antica residenza del 1918 nel cuore di Shanghai. 10 ristoranti dove mangiare sano. guarda le foto Mi Shang, il primo ristorante di Prada a Shanghai. 🔗 Leggi su Iodonna.it
