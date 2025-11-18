Il Poggibonsi ha fatto il massimo Ma Ponticelli e Kean se ne vanno

Un’ulteriore opportunità sfumata per l’avvicinamento alle rivali dirette della zona bassa. Eppure il Poggibonsi di Gabrio Gamma era riuscito a creare le condizioni, grazie a una prestazione apprezzabile condita da occasioni limpide, per sbloccare il punteggio e giungere alla sospirata affermazione stagionale. Niente di tutto ciò: a un certo punto i presenti hanno avuto la sensazione di un "pareggio troppo stretto" e invece a carico dei Leoni, nella gara casalinga contro il Montevarchi, è maturata nel finale ancora una sconfitta. "Abbiamo espresso il massimo sforzo per arrivare ai tre punti – ha detto Gamma – e invece all’85’ ecco lo 0-1 con un mezzo tiro in porta sul primo palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

