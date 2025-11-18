Il piccolo Giovanni ucciso dalla madre a Trieste l’autopsia | Più tagli alla gola nessun segno di difesa

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le poche indiscrezioni emerse dall’autopsia sul bambino di 9 anni, fatale sarebbe stato un fendente che gli ha reciso la gola ma sul collo aveva diverse ferite mentre non sarebbe emerso nessun segno di difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

piccolo giovanni ucciso madreIl piccolo Giovanni ucciso dalla madre a Trieste, l’autopsia: Più tagli alla gola, nessun segno di difesa - Secondo le poche indiscrezioni emerse dall’autopsia sul bambino di 9 anni, fatale sarebbe stato un fendente che gli ha reciso la gola ma sul collo aveva ... Da fanpage.it

piccolo giovanni ucciso madreGIOVANNI Il piccolo Giovanni ucciso dalla madre: “Mamma mi ha strozzato, mi ha infilato un dito nel sedere” - La morte del piccolo Giovanni, ucciso mercoledì scorso dalla madre a Muggia (Trieste) durante un incontro non protetto, solleva interrogativi ... Riporta statoquotidiano.it

piccolo giovanni ucciso madreGiovanni ucciso dalla madre, cosa gli faceva: “Mamma mi strozza, mi infila un dito nel sedere” - Nel 2023 Paolo Trame aveva deciso di riferire alle autorità le presunte violenze che, secondo i racconti del figlio Giovanni Trame, avvenivano durante gli ... Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Piccolo Giovanni Ucciso Madre