Il piatto del futuro | il plant-based e la rivoluzione funzionale
Life&People.it Il movimento plant based ha superato da tempo la sua fase iniziale, quella legata alla mera sostituzione etica del consumo di carne con surrogati vegetali dal sapore e texture spesso imitativi. Siamo entrati in una fase di rivoluzione alimentare complessa e scientificamente guidata, dove la motivazione etica e ambientale si fonde con una profonda ricerca nutrizionale e tecnologica. Il cibo non è più solo nutrimento o piacere, ma diventa un veicolo di funzionalità specifica, di sostenibilità estrema e di innovazione cellulare. L’industria, spinta dalla necessità di sfamare una popolazione globale in crescita con risorse idriche e terrestri in esaurimento, sta spostando il focus dal “cosa evitare” al “come produrre in modo più intelligente”. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
