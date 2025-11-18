Il piano dell’Italia contro la Guerra Ibrida Pdf Crosetto | Serve potenziare le difese

Roma, 18 novembre 2025 - L'Italia è in prima linea contro la guerra ibrida. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione della riunione del Consiglio Supremo della Difesa, ha annunciato come il nostro Paese stia "lavorando a un'iniziativa che auspichiamo possa essere condivisa da tutti i Paesi europei". Per affrontare al meglio una guerra come questa che si basa su strumenti come attacchi cibernetici, disinformazione e droni, secondo il governo la necessità per l'Europa è quella di "adeguare le capacità ai nuovi scenari attraverso la definizione di progetti d'innovazione come quelli contenuti nel Libro bianco per la difesa 2030 ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il piano dell’Italia contro la Guerra Ibrida (Pdf), Crosetto: "Serve potenziare le difese"

