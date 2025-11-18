Il piano dell’Italia contro la Guerra Ibrida Pdf Crosetto | Serve potenziare le difese

Quotidiano.net | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 novembre 2025 - L'Italia è in prima linea contro la guerra ibrida. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione della riunione del Consiglio Supremo della Difesa, ha annunciato come il nostro Paese stia "lavorando a un'iniziativa che auspichiamo possa essere condivisa da tutti i Paesi europei". Per affrontare al meglio una guerra come questa che si basa su strumenti come attacchi cibernetici, disinformazione e droni, secondo il governo la necessità per l'Europa è quella di "adeguare le capacità ai nuovi scenari attraverso la definizione di progetti d'innovazione come quelli contenuti nel Libro bianco per la difesa 2030 ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il piano dell8217italia contro la guerra ibrida pdf crosetto serve potenziare le difese

© Quotidiano.net - Il piano dell’Italia contro la Guerra Ibrida (Pdf), Crosetto: "Serve potenziare le difese"

Altre letture consigliate

piano dell8217italia contro guerraNel piano sulla guerra ibrida anche un centro per il contrasto e specialità militari - militare per combattere la guerra ibrida in corso attraverso un Centro per il contrasto alla guerra ibrida, la specializzazione delle Forze armate per l'utilizzo ... ansa.it scrive

piano dell8217italia contro guerraAllarme guerra ibrida: droni, cyberattacchi e il nuovo piano della Difesa italiana contro le minacce della Russia - L’Italia accelera sulla protezione aerea e sul contrasto ai droni mentre la guerra ibrida legata al conflitto tra Russia e Ucraina aumenta i rischi ... Come scrive affaritaliani.it

piano dell8217italia contro guerraGuerra ibrida, il piano sul tavolo della Difesa: dallo scudo aereo ai droni, cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra ibrida, il piano sul tavolo della Difesa: dallo scudo aereo ai droni, cosa sapere ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piano Dell8217italia Contro Guerra