Il parlamento canadese approva la legge di bilancio ed evita le elezioni anticipate
Il governo guidato da Mark Carney è sopravvissuto il 17 novembre a un voto di fiducia con l’adozione in parlamento, di stretta misura, di una legge di bilancio che punta a rilanciare l’economia canadese, minacciata dai dazi statunitensi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
