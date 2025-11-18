Il paradosso della corruzione in Ucraina | migliorano gli indici internazionali non gli scandali

di Francesco Valendino C’era una volta un paese che nel 2014 si classificava 142° su 175 nel Corruption Perceptions Index. Una posizione invidiabile, a metà strada tra “disastro totale” e “catastrofe apocalittica”. Poi arrivò Euromaidan, la rivoluzione dei giusti contro il corrotto Yanukovych – quello che rubava miliardi mentre si faceva costruire residenze da zar decaduto con fondi pubblici. Il popolo insorse, i corrotti fuggirono (alcuni), e l’Ucraina intraprese il luminoso cammino della rettitudine. Dieci anni dopo, eccoci al glorioso 105° posto. Un balzo di ben 37 posizioni! Praticamente i Giochi Olimpici della trasparenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

