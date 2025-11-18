Il neurologo dopo la diagnosi della sclerosi multipla mi ha detto ‘ma lei dove vuole andare in quello stato?’ La mia malattia e la guerra sono simili | così Francesca Mannocchi

La giornalista e reporter di guerra Francesca Mannocchi con il musicista Rodrigo D’Erasmo gira l’Italia con lo spettacolo “ Crescere, la guerra”, basato sull’analisi del dolore di chi ha vissuto i conflitti. La Mannocchi ha scoperto di avere la sclerosi multipla e oggi, 18 novembre, ha raccontato a Il Corriere della Sera quei momenti in cui, in qualche modo, la sua vita è cambiata: “Di quel giorno mi è rimasto soprattutto il colore del linoleum della clinica privata e la glacialità del neurologo, che dopo essersi fatto pagare profumatamente una risonanza magnetica d’urgenza mi freddò senza neanche prepararmi un minimo alla diagnosi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il neurologo, dopo la diagnosi della sclerosi multipla, mi ha detto ‘ma lei dove vuole andare in quello stato?’. La mia malattia e la guerra sono simili”: così Francesca Mannocchi

Contenuti che potrebbero interessarti

Ora solare Il neurologo (IRCCS San Raffaele): “Il lunedì dopo il cambio dell’ora è quello con meno infarti al mondo. Il sonno è il nostro farmaco più potente” C’è chi insegue il tempo perduto, e chi, almeno una notte all’anno, lo ritrov - facebook.com Vai su Facebook

“Il neurologo, dopo la diagnosi della sclerosi multipla, mi ha detto ‘ma lei dove vuole andare in quello stato?’. La mia malattia e la guerra sono simili”: così ... - Attraverso le parole di chi ha vissuto la guerra, lo spettacolo mostra come i semi dei conflitti futuri si annidino nell’inconsapevolezza del presente, nella distrazione di chi racconta senza cura, ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Mannocchi: "Quando ho scoperto la sclerosi, il neurologo mi disse: ‘Ma lei dove vuole andare nel suo stato?’" - La giornalista racconta al Corriere la sua malattia: “Quel giorno il mio compagno e io uscimmo dalla clinica e iniziammo a piangere. Segnala msn.com

Mannocchi: «Così ho scoperto di avere la sclerosi multipla. La risonanza d'urgenza e la glacialità del neurologo: “Ma lei dove vuole andare nel suo stato?”» - «Di quel giorno mi è rimasto soprattutto il colore del linoleum della clinica privata e la glacialità del neurologo, che ... Lo riporta msn.com