Il Napoli resta a Castel Volturno fino al 2027

Nessuna novità sul fronte Conte e squadra nella giornata di ieri a Castel Volturno, alla ripresa degli allenamenti. Novità interessanti invece sul fronte centro sportivo, infatti il Napoli ha prorogato l'accordo. Salta dunque l'idea del trasferimento a stretto giro, come era nei programmi, si resta a Castel Voltruno fino al 2027, scrive Repubblica "Novità invece proprio sul futuro del Training Center: è stato infatti congelato fino al 2027 lo sfratto degli azzurri, in attesa che inizi l'iter per il nuovo centro sportivo".

