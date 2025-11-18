Il Mondiale si avvicina eppure la Nazionale Usa non scalda i cuori dei tifosi americani Athletic

Trasformare ogni partita di calcio della nazionale in “feste. celebrazioni del calcio”, eventi imprescindibili nell’avvicinamento al Mondiale del 2026. Era la visione di JT Batson, Ceo di U.S. Soccer. L’idea-base di un piano ambizioso: con il Mondiale in arrivo, l’entusiasmo del pubblico statunitense avrebbe dovuto impennarsi. “Dovrebbero essere qualcosa che tutti attendono con entusiasmo”, aveva insistito Batson. La realtà negli Usa, però, è diversa. Ne scrive The Athletic La Nazionale Usa non riempie gli stadi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Mondiale si avvicina eppure la Nazionale Usa non scalda i cuori dei tifosi americani (Athletic)

