Sessant’anni dopo quel leggendario 24 giugno 1965 al Velodromo Vigorelli, l’Orchestra Sinfonica di Milano celebra l’unica tappa italiana dei Beatles con l’evento "Come Together – I Beatles a Milano". Parte della rassegna “Intersezioni“, la serata non solo rievoca la rivoluzione pop dei Fab Four, ma rende omaggio al centenario della nascita di Luciano Berio, compositore cardine del ’900 musicale. Al centro del programma, un omaggio speciale: l’arrangiamento “Beatles Songs” di Berio, composto nel ’67, in cui brani originali di John Lennon e Paul McCartney vengono trasposti per voce e strumenti. Questa rielaborazione fonde l’energia pop dei Beatles con un linguaggio colto, intrecciando barocco, modernismo e sperimentazione, in un dialogo che riflette la missione culturale dell’Orchestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mito dei Beatles vive, 60 anni dopo. Energia pop con un linguaggio colto