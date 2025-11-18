Il mio fidanzato non mi fa andare in gita perché teme di non potermi geolocalizzare

Grazie alla scuola ho scoperto che io sono una ragazza libera e che il mio corpo è solo mio. Ma sa una cosa, preside? Io ora tornerò a casa e come ogni giorno dovrò lavare, pulire e cucinare per i miei otto fratelli. So anche che dovrò sposare un mio cugino pakistano come me. Lei, preside ora cosa fa per me?”. Intanto un’adolescente confessa di non poter andare in gita scolastica perché il suo ragazzo non vuole. Motivo? Teme di non poterla geolocalizzare con lo smartphone. “ Però – assicura lei – lui mi ama”. Nessuno forse ha mai fatto capire a questa ragazza, che pare condivida con tante altre questa forma di sopraffazione, che questo non un amore sano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

