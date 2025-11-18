Il mio ex compagno mi ha accoltellata | 37enne si salva gettandosi dall' auto lui si dà alla fuga

Una donna è stata gravemente ferita con una coltellata al torace a Roma. La 37enne sarebbe stata colpita più volte dall'ex compagno al culmine di una lite mentre erano. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Il mio ex compagno mi ha accoltellata»: 37enne si salva gettandosi dall'auto, lui si dà alla fuga

Scopri altri approfondimenti

"L'ho accoltellata, le sto dando fuoco": Ficarazzi, telefonata choc ai Carabinieri. Salvata una donna, l'ex compagno voleva ucciderla - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio nel Veronese, accoltellata dal compagno Vai su X

Alex Britti spiato in casa, parla l'ex compagna: "Basta notizie false, chiedo un po' di pace per mio figlio" - Le dichiarazioni di Nicole Pravadelli, condannata a sei mesi di reclusione (con pena sospesa) per il reato di interferenze illecite nella vita privata del cantante ... Secondo today.it

La posta di Gramellini: «Il sesso col mio compagno è fantastico da quando ho perso la testa per il vicino. So di piacergli, e se ci provasse?» - «Lui mi offre il caffè al bar, ogni tanto mi offre un passaggio in macchina, ho saputo che ha fatto apprezzamenti su di me. Lo riporta msn.com

Elena Barolo: “Tradita dal mio ex compagno, lo ‘incastrai’ con l’amante sui social”/ “Feci una foto e…” - Elena Barolo e il tradimento da parte del suo ex compagno dopo 13 anni: il racconto a La Volta Buona di Caterina Balivo. ilsussidiario.net scrive