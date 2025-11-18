Il mio cuore fa le bizze Mario Cipollini ricoverato a Torrette l' ex campione di ciclismo si affida al professor Dello Russo
Mario Cipollini ricoverato a Torrette nel clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal guru Antonio Dello Russo. A dare la notizia proprio l?ex campione toscano di ciclismo attraverso i. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Scopri altri approfondimenti
Noah•Casa Gusto. . • Scopri il nostro ristorante nel cuore di FRASCATI! Troverai piatti della TRADIZIONE e altri più ricercati frutto dell'estro del nostro Chef! Proponiamo cucina sia di CARNE, sia di PESCE, con tantissime proposte SENZA GLUTINE e SENZA - facebook.com Vai su Facebook
«Il mio cuore fa le bizze». Mario Cipollini ricoverato a Torrette, l'ex campione di ciclismo si affida al professor Dello Russo - Mario Cipollini ricoverato a Torrette nel clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal guru Antonio Dello Russo. corriereadriatico.it scrive
Mario Cipollini ricoverato in ospedale ad Ancona: "Il mio cuore fa le bizze" - L'ex corridore Mario Cipollini, 58 anni, è ricoverato all'ospedale di Ancona. Segnala msn.com
Cipollini in ospedale: “Il mio cuore fa le bizze, ma questa volta purtroppo il problema è più complesso” - Il ciclista toscano racconta dalla camera dell’ospedale di Ancona dove è ricoverato: “Dovranno valutare se inserire un defibrillatore sottocutaneo. Come scrive msn.com