Il mio cuore fa le bizze Mario Cipollini ricoverato a Torrette l' ex campione di ciclismo si affida al professor Dello Russo

Corriereadriatico.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Cipollini ricoverato a Torrette nel clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal guru Antonio Dello Russo. A dare la notizia proprio l?ex campione toscano di ciclismo attraverso i. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

il mio cuore fa le bizze mario cipollini ricoverato a torrette l ex campione di ciclismo si affida al professor dello russo

© Corriereadriatico.it - «Il mio cuore fa le bizze». Mario Cipollini ricoverato a Torrette, l'ex campione di ciclismo si affida al professor Dello Russo

Scopri altri approfondimenti

mio cuore fa bizze«Il mio cuore fa le bizze». Mario Cipollini ricoverato a Torrette, l'ex campione di ciclismo si affida al professor Dello Russo - Mario Cipollini ricoverato a Torrette nel clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal guru Antonio Dello Russo. corriereadriatico.it scrive

mio cuore fa bizzeMario Cipollini ricoverato in ospedale ad Ancona: "Il mio cuore fa le bizze" - L'ex corridore Mario Cipollini, 58 anni, è ricoverato all'ospedale di Ancona. Segnala msn.com

mio cuore fa bizzeCipollini in ospedale: “Il mio cuore fa le bizze, ma questa volta purtroppo il problema è più complesso” - Il ciclista toscano racconta dalla camera dell’ospedale di Ancona dove è ricoverato: “Dovranno valutare se inserire un defibrillatore sottocutaneo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mio Cuore Fa Bizze