Il mio compagno mi ha accoltellata | donna di 38 anni ferita e abbandonata in autostrada a Roma è grave

Una donna è stata gravemente ferita con una coltellata al torace a Roma. La 38enne è stata vista all'altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna dell'autostrada. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Il mio compagno mi ha accoltellata»: donna di 38 anni ferita e abbandonata in autostrada a Roma, è grave

