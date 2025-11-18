Il mio compagno mi ha accoltellata | donna di 38 anni ferita e abbandonata in autostrada a Roma è grave

Leggo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata gravemente ferita con una coltellata al torace a Roma. La 38enne è stata vista all'altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna dell'autostrada. 🔗 Leggi su Leggo.it

