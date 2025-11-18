"Aprite le porte ai giovani per un giorno", orientamento in presa diretta a Pioltello, torna l’appello del Comune a imprenditori, commercianti e professionisti: "Così i ragazzi potranno toccare con mano il loro futuro". Si lavora alla nuova edizione di " Un giorno da ", la prova sul campo con il mestiere che si sceglierà di fare. Un altro modo per capire se teoria e pratica possono andare d’accordo ed eventualmente cambiare idea. È una delle iniziative più originali, non la sola, lanciata dalla città per aiutare gli adolescenti a trovare la propria strada. Ed è una di quelle che sta riscuotendo maggior successo, la partecipazione è in crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mestiere si prova sul campo. Un giorno da... ai giovani la scelta