Il mestiere si prova sul campo Un giorno da ai giovani la scelta
"Aprite le porte ai giovani per un giorno", orientamento in presa diretta a Pioltello, torna l'appello del Comune a imprenditori, commercianti e professionisti: "Così i ragazzi potranno toccare con mano il loro futuro". Si lavora alla nuova edizione di " Un giorno da ", la prova sul campo con il mestiere che si sceglierà di fare. Un altro modo per capire se teoria e pratica possono andare d'accordo ed eventualmente cambiare idea. È una delle iniziative più originali, non la sola, lanciata dalla città per aiutare gli adolescenti a trovare la propria strada. Ed è una di quelle che sta riscuotendo maggior successo, la partecipazione è in crescita.
Open Day 2025-2026 in Piemonte! Un calendario ricco di incontri, laboratori di prova mestiere e tanto altro per conoscere tutti i corsi proposti, nei vari settori professionali: ?meccanica industriale elettrico informatica grafica produzioni alimentari
Campo prova per trattoristi, Giani: "Centralità alle prove pratiche per maggiore sicurezza" - A inaugurare la nuova struttura insieme alla sindaca Maria De Palma, al direttore di Ente Terre Giovanni Sordi e ai vertici dei settori Agricoltura e Opere pubbliche della Regione, il presidente ...