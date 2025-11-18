Il maltempo flagella il casertano | bambini di 7 mesi e 1 anno salvati dai vigili del fuoco | FOTO

Casertanews.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo che si è abbattuto fin da ieri sera e per tutta la giornata di oggi (18 novembre) sul casertano ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi. Dalla prima mattinata di oggi tutte le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, insieme ai distaccamenti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

