Il maltempo flagella il casertano | bambini di 7 mesi e 1 anno salvati dai vigili del fuoco | FOTO

Il maltempo che si è abbattuto fin da ieri sera e per tutta la giornata di oggi (18 novembre) sul casertano ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi. Dalla prima mattinata di oggi tutte le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, insieme ai distaccamenti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

