Il macello scaricava il sangue degli animali nel fiume Sarno scatta il sequestro
I carabinieri hanno sequestrato un macello a Sant'Antonio Abate (Napoli): scaricava nel fiume Sarno le acque reflue senza nessun trattamento di depurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
