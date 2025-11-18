Il macello scaricava il sangue degli animali nel fiume Sarno scatta il sequestro

I carabinieri hanno sequestrato un macello a Sant'Antonio Abate (Napoli): scaricava nel fiume Sarno le acque reflue senza nessun trattamento di depurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

