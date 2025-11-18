Ravenna, 18 novembre 2025 – Il farmacista è una macchina, precisissima. Del resto il paziente è un bimbo prematuro che ha bisogno di ricevere nutrimento con una formula specifica e studiata al millimetro sulle sue specifiche esigenze di crescita. Un macchinario speciale al laboratorio di galenica dell’Ausl Romagna. Al laboratorio di galenica clinica dell’Ausl Romagna a Ravenna è arrivato un macchinario speciale di ultima generazione che permette di preparare con estrema precisione ’pappe’ per pazienti così piccoli che ancora non riescono a processare il latte in modo naturale perché il loro sistema gastrointestinale non si è ancora sviluppato completamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il macchinario che prepara le pappe: “Così si favorisce la crescita”