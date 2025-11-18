Il macchinario che prepara le pappe | Così si favorisce la crescita
Ravenna, 18 novembre 2025 – Il farmacista è una macchina, precisissima. Del resto il paziente è un bimbo prematuro che ha bisogno di ricevere nutrimento con una formula specifica e studiata al millimetro sulle sue specifiche esigenze di crescita. Un macchinario speciale al laboratorio di galenica dell’Ausl Romagna. Al laboratorio di galenica clinica dell’Ausl Romagna a Ravenna è arrivato un macchinario speciale di ultima generazione che permette di preparare con estrema precisione ’pappe’ per pazienti così piccoli che ancora non riescono a processare il latte in modo naturale perché il loro sistema gastrointestinale non si è ancora sviluppato completamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Ravenna, un macchinario ad alta tecnologia prepara le pappe per i prematuri - facebook.com Vai su Facebook
Pappe personalizzate ad alta tecnologia per bimbi prematuri. Grazie a macchinario di ultima generazione le prepara #ANSA Vai su X
Il macchinario che prepara le pappe: “Così si favorisce la crescita” - Pensato per i bimbi molto prematuri uno strumento di ultima generazione che consente di formulare soluzioni studiate con precisione sul singolo bebè. msn.com scrive
Ravenna, pappe ad alta tecnologia per i bimbi prematuri: un macchinario di ultima generazione le prepara - Pappe realizzate in modo personalizzato per poter nutrire quei neonati prematuri che non sono ancora in grado di processare il latte a causa della ... Segnala corriereromagna.it
Pappe personalizzate per i prematuri, ora in Romagna li prepara un ‘robot’ - A Ravenna il laboratorio galenico può ora contare su uno speciale 'compounder' che prepara pappe su misure per i neonati nati prematuri ... Da dire.it