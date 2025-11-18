Il Liverpool è in corsa per ingaggiare Nico Schlotterbeck

Sito inglese: Il Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck. Il 25enne sarà in scadenza di contratto a fine stagione ed è stato accostato a più club. Secondo Football Insider, il Liverpool è in corsa per assicurarsi la sua firma e potrebbe firmare un accordo con la nazionale tedesca a causa della sua situazione contrattuale. Pete O’Rourke ha rivelato: “Il Liverpool sarà sicuramente in quella corsa per provare a ingaggiarlo e portarlo in Inghilterra, se possibile. “Un top player del genere, potresti riuscire a prenderlo a prezzo ridotto la prossima estate, soprattutto se entrerà nell’ultimo anno del suo contratto con il Dortmund senza alcun accordo su un prolungamento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

