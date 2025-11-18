Il Liverpool è in corsa per ingaggiare Nico Schlotterbeck
Sito inglese: Il Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck. Il 25enne sarà in scadenza di contratto a fine stagione ed è stato accostato a più club. Secondo Football Insider, il Liverpool è in corsa per assicurarsi la sua firma e potrebbe firmare un accordo con la nazionale tedesca a causa della sua situazione contrattuale. Pete O’Rourke ha rivelato: “Il Liverpool sarà sicuramente in quella corsa per provare a ingaggiarlo e portarlo in Inghilterra, se possibile. “Un top player del genere, potresti riuscire a prenderlo a prezzo ridotto la prossima estate, soprattutto se entrerà nell’ultimo anno del suo contratto con il Dortmund senza alcun accordo su un prolungamento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Nel giorno della millesima panchina di Guardiola, il City si regala una notte magica battendo 3-0 il Liverpool ad Etihad, rientrando a pieno titolo nella lotta per il primo posto. Un gol di Brombey al 94' ferma la corsa dell'Arsenal, costretto al pari allo Stadium - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno della millesima panchina di Guardiola il City batte 3-0 il Liverpool e rientra in corsa per il primo posto. Poi i problemi di Tottenham e United, il Chelsea che vince ancora e tanto altro. Ascolta Give the Ball to Bobby su Spotify! Vai su X
Liverpool, ingaggio monstre a Hernandez - Il Liverpool è pronto a battagliare con il Real Madrid per Theo Hernandez: il difensore, di proprietà dell'Atletico Madrid, ora all'Alaves, è nel mirino dei due club, pronti a fare follie pur di ... Riporta calciomercato.com
Liverpool, svelato l'ingaggio pronto per Wirtz: sarà subito al livello di Salah e Van Dijk - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Liverpool avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Bayer ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com